Choque y muerte en la 213: Arrúa fue excarcelado sin pagar un peso de fianza

El dirigente político José Daniel Arrúa (44) finalmente recuperó la libertad luego de estar un mes entre rejas por el accidente que protagonizó el 1 de agosto. Ese día, la motocicleta que conducía chocó y mató a un motociclista.

El hombre ya había sido beneficiado con la excarcelación, pero no lograba reunir el monto que le fijaron como fianza. Primero, el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, primero estableció una caución de 500 mil pesos. Como el acusado adujo no poder pagar, el monto fue bajado a 250 mil. Arrúa tampoco pudo pagar. El magistrado dispuso entonces otra rebaja: 100 mi.

Esta mañana, los abogados defensores del imputado, Alejandro Jabornicky y Alberto Kuhle, tramitaron que la caución fuera personal; es decir que un letrado saliera de garante: si el acusado se fuga, el profesional debe cubrir el monto fijado. La solicitud fue aceptada y Arrúa fue liberado.

Durante todo el tiempo de cautiverio estuvo alojado en la comisaría 11ra del barrio A-4. El 1 de agosto pasado, al mando de una camioneta Isuzu chocó con un motociclista, causándole la muerte. El encontronazo fue sobre la ex ruta provincial 213 (avenida Alicia Moreau de Justo) y 178, en Posadas.

Al momento del hecho, Arrúa tenía 0,69 de alcohol en sangre, por lo que quedó preso.

El motociclista que falleció a raíz de las heridas que sufrió en el choque se llamaba Hugo Nicolás López (33). Era padre de dos chicos, de 4 y 6 años, y trabajaba como playero en una estación de servicios.