Rovira instó a votar a favor del Presupuesto Nacional de Macri

Frente al inminente tratamiento del Presupuesto Nacional en el Congreso de la Nación, el Ingeniero Carlos Rovira, en entrevista exclusiva con este medio, expresó su apoyo e indicó que “se debe acompañar el presupuesto del Gobierno del presidente Macri, más teniendo en cuenta la situación del país, con una economía en recesión, fuerte desempleo, inflación y paralización de la obra pública”.

“El Frente Renovador de Misiones y el tándem legislativo misionerista abogamos las herramientas para que el paso del tiempo no jueguen en contra del asalariado”, dijo Rovira.

En este sentido, el guía de la Renovación sostuvo que “deseamos realmente que la economía funcione y no estamos con aquellos que difaman, por eso nos identificamos con la actitud colaborativa y responsable. El pueblo argentino es uno solo, y todos juntos tenemos que hacer el esfuerzo para que esto funcione”.

Consideró a la vez que la relación y el dialogo con la Nación es “madura” y que “los problemas involucran a todos, por eso vamos a poner siempre lo mejor de nosotros para ser útiles y trabajar codo a codo con el gobierno nacional para salir adelante”.

Como ya lo hizo en ocasiones anteriores, dejó en claro que su postura y la de los legisladores nacionales por Misiones son coherente desde el primer momento, recordando que en diciembre pidió darle gobernabilidad y acompañar todos los proyectos políticos y económicos del presidente Macri para que a la Argentina y a los misioneros “nos vaya bien”.

En aquel momento, la indicación que les dio a los diputados y senadores misioneristas fue “votar a favor de las leyes impulsadas por el gobierno nacional, como el pago a los fondos buitre, el blanqueo de capitales y los pliegos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Llamó a mantener “un ambiente político sereno y pacífico, que permita marcar diferencias con rectitud y sin caer en lo clásico de la política, la crítica sin sentido o la descalificación”.

“Lo que no nos gusta lo sabemos, pero lo expresamos con tono colaborativo. Hemos contribuido en las necesidades perentorias del Gobierno nacional, no se trata de un toma y daca, sino que el país requiere de este tipo de actitudes”, aseguró.

Fruto de estas relaciones maduras se llegó al acuerdo por la coparticipación y este año Misiones empezó a recibir tres puntos de coparticipación, de un total de 15 que terminará de recibir en los próximos cinco años.

“La Renovación trabajará siempre para construir un país mejor para todos. Con este comportamiento estoy seguro que vamos a salir adelante y vamos a concretar nuevos acuerdos con la Nación que traerán beneficio al pueblo de Misiones”, vaticinó Carlos Rovira.

Finalmente, consultado acerca de un comentario que trascendió en algunos medios, referido a su proyección política nacional, desmintió categóricamente la versión: “en eso no tengo intermediarios ni voceros. Es una cuestión que no está en mi mente ni en mi corazón. Estoy orgulloso de acompañar al Gobierno desde la Cámara de Diputados, que es el lugar donde me colocó el pueblo de Misiones, por lo tanto, no está en mi espíritu ni siquiera pensar en algún tipo de posicionamiento político nacional. Mi compromiso de siempre es el día a día con los misioneros y con el gobierno nacional”.