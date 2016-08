Renatre detectó malas condiciones laborales y trabajo infantil en Misiones

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE-ex RENATEA) realizó, en las últimas semanas, dos operativos de relevamiento laboral y control registral en la provincia de Misiones y uno en la provincia de San Luis, que dejaron un saldo provisorio de dos menores en situación de trabajo infantil, y una veintena viviendo y prestando tareas rurales de forma precaria, y con deficitarias condiciones de salud, higiene y ambientales, por las que se iniciaron las actuaciones administrativas y judiciales ante los organismos correspondientes.

El pasado 11 de agosto, los agentes fiscalizadores de Misiones, acompañados por la Delegada Provincial de RENATRE (Ex Renatea), Wilma Andino, realizaron un primer operativo de control registral en un establecimiento yerbatero ubicado en la zona de Picada Flor de la localidad de Alem, constatando un resultado provisorio de tres trabajadores sin Libreta de Trabajador Rural. El empleador tampoco se encontraba registrado en el organismo.

Asimismo, en Misiones se llevó a cabo un segundo operativo en otro establecimiento yerbatero, ubicado en el km. 79 de la zona de Picada Luciana – Alem-, en el que se pudo relevar catorce trabajadores rurales de los que, en principio, solo uno tenía aportes y seis no poseían Libreta de Trabajo. En el mismo lugar, los inspectores detectaron dos menores de entre 16 y 14 años realizando aparentemente tareas rurales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

En San Luis, los inspectores locales, encabezados por el Delegado Provincial del RENATEA (ex Renatea), José Hipólito Pedernera, detectaron una veintena de trabajadores, provenientes de la provincia de Mendoza y de la República de Bolivia, realizando tareas de forma irregular en un picadero de papa ubicado en el camino de la Brea, localidad de Quines. Los agentes lograron constatar que los trabajadores no contaban con ropa de trabajo ni elementos adecuados para desarrollar las tareas propias de su actividad, como así tampoco tenían conocimiento de la tramitación de sus respectivas Libretas de Trabajador Rural. Cuando se les pidió el número de DNI la mayoría no lo sabía, poniendo de manifiesto posibles inconvenientes con su documentación migratoria. Se elevaron las denuncias correspondientes.

El RENATRE (ex-RENATEA) reafirmó su compromiso en la lucha para la erradicación del trabajo esclavo, la explotación laboral, reducción a servidumbre, el trabajo infantil y el trabajo discriminatorio e informal, poniéndose a disposición de la Justicia y elevando las denuncias a los Organismos de contralor correspondientes.