Misiones refrendó su liderazgo en turismo sustentable

Se realizó en Posadas el primer Foro Nacional de Responsabilidad Social y Turismo, foro que contó con la disertación del sociólogo y economista Bernardo Kliksberg, gurú de la responsabilidad social empresarial, además de autoridades de gobierno nacionales, provinciales y de otros países y representantes del sector empresarial. Conservación de recursos naturales, cuidado del medioambiente, respecto a las culturas y sociedades fueron algunos de los conceptos que se abordaron, siempre desde la óptica del turismo. Del acto de apertura participaron el gobernador Hugo Passalacqua; el intendente de Posadas, Joaquín Losada y el ministro de Turismo de Misiones, José Arrúa.

“La pequeña Misiones está cumpliendo una gran función para el país y para el mundo”, consideró Kliksberg en diálogo con Misiones Online minutos antes de comenzar su conferencia. El consejero de Naciones Unidas se refería con esa frase al rol que juega Misiones como responsable de la preservación de la selva paranaense y de más de la mitad de la biodiversidad de Argentina. Destacó además la firmeza con la que el Gobierno provincial y los misioneros reconocen el valor de la preservación de los recursos naturales.

Consideró que la realización del foro convirtió a Misiones en la capital nacional del turismo sustentable y definió a la industria sin chimeneas como una actividad noble porque “acerca a los pueblos, les permite conocer sus culturas”.

Advirtió que el tema central de las próximas décadas será la supervivencia del propio planeta. “El género humano necesita autosalvarse del desastre ecológico que está generando. Es un mandato espiritual, todas las religiones tienen el mandato de preservar a armonía en el planeta que fue entregado por la divinidad, no romper el equilibrio entre las especies”.

Durante su discurso de apertura, el gobernador Passalacqua remarcó la función social del turismo como generador de empleo y como herramienta para preservar la naturaleza. “Uno de cada doce trabajos en el mundo está relacionado con el turismo, es una fuerza compensadora de desigualdades sociales”, dijo y agregó que “Misiones se encuentra en una situación de privilegio porque tiene un plus que otras zonas del mundo dejaron de tenerlo, que es la selva en su plenitud. Hay un número que repito siempre hasta el hartazgo, los misioneros somos tutores y custodios del 52 por ciento de la biodiversidad de nuestro país. Eso nos pone orgullosos pero también seamos conscientes de que nos ayuda mucho en términos de posicionarnos en el turismo”.

A la hora de analizar al turismo como actividad económica, el mandatario destacó que la tendencia mundial marca un camino hacia la segmentación en rubros cada vez más específicos: cultural, religioso, para jóvenes, entre otros.

Por último recalcó que “no vamos a hacer turismo, no lo estamos haciendo y no lo haremos, a costa del medio ambiente. En Misiones el turismo es medio ambiente y el medio ambiente entendido por la naturaleza viva como la tenemos nosotros es el turismo. Son inescindibles, sin medio ambiente, sin naturaleza, sin ese tercio de Misiones que es selva no hay turismo”, dijo.

También participó Niurka Martínez Perugorria, de la Oficina de Turismo de Cuba, quien destacó que en ese país el turismo es la segunda fuente de ingresos. Explicó que el gobierno de la isla sigue una política de diversificación para incrementar sus ingresos. “Nuestra ubicación, en medio del Caribe es muy buena para explotar la modalidad sol y playa, ese fue nuestro perfil, pero entendimos que para crecer necesitábamos apuntar también a otros segmentos, entonces sumamos opciones en turismo cultural, de salud, de naturaleza, rural, entre otros”.

JRC EP