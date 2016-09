La imagen de la Virgen de Loreto visita las Unidades Penales de Misiones

Coordinada por la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis Posadas , la imagen de la Virgen de Loreto comenzó a visitar las distintas dependencias del Servicio Penitenciario de la Provincia (SPP).

Dicho recorrido comenzó por la Dirección general del SPP y continuará –mañana- por la U.P. IV “Instituto Correccional de Menores Varones”; luego visitará la U.P. VI – Instituto de Encausados y Procesados de Posadas,, un día más tarde hará lo propio en la U.P. V “ Instituto Correccional de Mujeres” y luego el In.Su..Ci.P. – Instituto Superior de Ciencias Penitenciarias- y finalizará su recorrido en la Unidad Penal Nº I – Loreto-.

.

La Imagen de la Virgen fue recibida por el Director General del S.P.P., Alcaide General Miguel Ángel Maidana quien se encontraba acompañada por la Subdirectora General Alcaide General Nilda E. Correa, el Inspector General Alcaide General Francisco J. García y demás integrantes de la Plana Mayor.

Minutos más tarde, el Padre Héctor Maldonado, de la fuerza de seguridad, fue el encargado de dar la bienvenida a la Virgen de Loreto junto a integrantes de la Pastoral Penitenciaria y posteriormente, a través de una ceremonia sencilla, de la que participaron el personal Superior y Subalterno de la Dirección General se bendijo las instalaciones y además de agradecer la presencia de la virgen en dicha sede se solicitó protección no solo para el personal y familiares de quienes se desempeñan en el Servicio Penitenciario sino también para todos los internos que se encuentran alojados en las distintas unidades penales de Misiones

La Subdirectora General, agradeció la presencia de la imagen de la Virgen de Loreto cuya visita ya es tradicional y señaló que no solo es algo beneficioso para el personal, sino también para los internos que se encuentran cumpliendo diferentes condenas.

Por su parte los integrantes de la delegación de la Pastoral Penitenciaria informaron que la solemne Misa Oficial de Loreto, se realizará el 20 de noviembre próximo y será presidida por el Obispo Diocesano Juan Rubén Martínez.

Es oportuno señalar que Loreto es el centro de “espiritualidad y peregrinación diocesana” que acompaña el camino y la historia de nuestra Iglesia en estas tierras, promoviendo la participación desde la oración, reflexión y la celebración común.

