Enríquez: “Crucero no actuó de la mejor manera y vamos a tener que hablar porque no pueden suceder estas cosas”

El objetivo de la tarde era la presentación de los nuevos jugadores pero también el presidente de Guaraní aclaró una cuestión que se sabía que haría ruido. Imanol Iriberri llegó para jugar en la Franja, se hizo la revisión médica pero terminó firmando para Crucero. Eso molestó mucho al ingeniero que no suele ser “picante” en sus declaraciones y se muestra con mucho respeto. Pero hoy, sin apartarse de todo eso, se mostró realmente molesto por lo ocurrido.

“La situación fue desagradable para nosotros, lo habíamos contratado y hasta llegó a comer un asado con los jugadores. Al otro día desapareció, se ve que los “amigos” de Crucero lo llamaron por teléfono y son cosas que no le hacen bien al fútbol. No es la forma de actuar, sobre todo cuando nosotros lo teníamos cerrado y el técnico lo había pedio. Ojalá que en el futuro no vuelva a pasar porque no tiene que ser así, menos entre dos clubes Misioneros”, disparó Enríquez.

A su vez, agregó que “estaba el contrato listo y no había firmado porque le faltaba la revisión médica, se la hizo y al otro día desapareció por arte de magia. Son cosas que vamos a tener que hablar con la gente de Crucero, todavía no tuve la posibilidad pero ya hablaré seguramente con Julio”, la referencia para el presidente del Colectivero Koropeski.

También Enríquez hizo un balance de los amistosos jugados justamente contra Crucero y dejó en claro que todo fue positivo menos lo futbolístico (perdió ambos partidos, uno por penales) y que la idea es que vuelvan a darse en el futuro.

Por último, el mandamás franjeado volvió a pedir la colaboración de los hinchas y que se acerquen al club. “El verdadero hincha es socio y nosotros necesitamos que vengan. Guaraní está creciendo y lo mejor es que haya empezado el fútbol para poder seguir con nuestro trabajo”, declaró.