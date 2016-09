Dietrich ratificó la autovía Santa Ana-San Ignacio con una inversión de 400 millones de pesos

RELACIONADAS Nación promete un ambicioso plan de obras viales para Misiones

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich vino a Posadas para dejar inaugurado este mediodía los cuatro puentes que atraviesan el arroyo El Zaimán y también ratificar el comienzo el año próximo de la construcción de la autovía que unirá Santa Ana con San Ignacio con una inversión prevista de 400 millones de pesos.

El gobernador Hugo Pasalacqua acompañó a Dietrich en la inauguración, que se realizó sobre uno de los cuatro puentes, y se mostró conforme porque las obras públicas que viene solicitando la provincia para recuperar la actividad y los puestos de trabajo “de a poco van llegando”.

El gobernador explicó que aún se necesita “el doble de obras” de lo que está por ahora presupuestado para ejecutarse el año que viene, para alcanzar los niveles de empleo que exhibía la construcción en octubre pasado.

El otro protagonista de la inauguración fue el titular de la Entidad Binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni, quien fue el primer orador del breve acto en el que se inauguró la obra a cargo de la EBY. “Esta obra se inició en la gestión pasada e invitamos al arquitecto Thomas que no pudo venir”, reconoció Schiavoni.

La EBY tendrá también un rol fundamental en la autovía porque financiará la construcción que ya fue licitada a la empresa IECSA, propiedad de Angelo Calcaterra, el primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri. La firma tiene una fuerte trayectoria en obras de infraestructura en la tierra colorada que viene de varias décadas atrás.

Durante el acto se pudo percibir la buena sintonía entre el gobernador Passalacqua, Schiavoni y Dietrich, dos figuras de mucha confianza de Macri. “Quiero aclarar que esa lesión se la hizo jugando al fútbol”, dijo, entre sonrisas, el mandatario en relación al yeso que lucía Dietrich sobre la mano izquierda y que se lo pusieron ayer. “El médico no me quería dejar viajar en avión y mi mujer tampoco, pero acá estoy, Humberto me mataba”, replicó Dietrich, devolviendo bromas y con look juvenil: jeans, camisa celeste afuera del pantalón y zapatillas.

El intendente Joaquín Losada y la contraparte de Schiavoni en la EBY-Paraguay, Angel Recalde, fueron también de la partido, junto a otros funcionarios nacionales. Estuvieron el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, José Horacio “Totó” García, la titular regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, y el subsecretario a cargo del Plan Belgrano para el NEA, Víctor Zimmerman.

Sobre los cuatro puentes de El Zaimán

La obra inagurada el día de hoy está situada sobre la ruta Nº 12 y atraviesa el arroyo Zaimán, que en rigor dejó de ser un arroyo para transformarse en un “subembalse” como lo llamó Humberto Schiavoni.

La obra apunta a descongestionar y hacer más seguro el tránsito por esa vía, la entrada natural a Posadas para los que vienen del interior de Misiones. “Lo fueron agrandando, pero con el crecimiento de Posadas quedó chico”, recordó Passalacqua en su discurso.

Los 4 puentes de hormigón tienen una longitud de 72 metros cada uno, más una superestructura de hormigón pretensado y calzada de pavimento asfáltico. Tiene también barandas y veredas para el cruce peatonal.

Además se hicieron puentes peatonales, casillas para protección de pasajeros del transporte urbano, señalización vertical y horizontal, alumbrado público y barandas de protección peatonal y vehicular, con una longitud total de la zona de obra de 570 metros aproximadamente.

