Dejó a su mujer de 25 por una de 71 y hoy los tres se cruzaron en la calle: pelea y escándalo en Alem

El hombre de 44 años dejó a su pareja de 25 e inició una nueva relación con una mujer de 71 años. Los tres se encontraron hoy frente al hospital Samic de Alem y se armó tal escándalo que tuvo que intervenir la Policía.

Principalmente, la agresión se produjo entre las dos damas. El caballero trató de mediar, pero no le fue muy bien. Entonces llamaron a los uniformados, que calmaron los ánimos, ante la mirada de decenas de curiosos.

Después de la trifulca, que fue por la tarde, Luis Ricardo, radicó una denuncia: pidió que se emita una prohibición de acercamiento hacia él y su pareja por parte de su ex mujer y que esta sea sometida a un tratamiento psicológico.

Fuentes del caso confiaron que la ex pareja de Luis, Fabiana, había ido al Samic a llevar a un hijo pequeño de ambos que tiene problemas cardíacos, y en esa circunstancia se topó con él y con su nueva novia, Aurora.