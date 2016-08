En pleno patio de un colegio obereño, un joven agredió brutalmente a su ex novia

Un joven de 17 años, hijo de una conocida dirigente gremial docente, fue denunciado por “lesiones”, luego de que atacara a golpes en la escuela a su ex novia, a la que constantemente habría acosado en los últimos días. El hecho sucedió ayer por la mañana en un establecimiento secundario de Oberá.

La denuncia la radicó Enrique (43), el padre de la adolescente de 16 años atacada. El hombre pidió una orden de restricción para que el muchacho no vuelva a acercarse a la chica.

Era tal el grado de violencia exhibido por el acusado, que debieron intervenir los preceptores para que él dejara de castigar a la muchacha.

Todo sucedió cerca de las 10.50 en el patio de la Normal 4. La joven recibió un puñetazo en el rostro, que la tiró al suelo. Según la denuncia, el agresor era Juan, ex novio. Los chicos habrían estado en pareja unos cinco meses.

Enrique contó que una vez que la relación se terminó, el muchacho empezó a acosar telefónicamente a la adolescente.

Después del puñetazo, Juan habría lanzado más golpes y patadas a su ex novia. Pese a que los testigos lo agarraron, quería seguir lastimando a la joven.

La Policía inició las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Justicia. Trascendió que la víctima terminó con hematomas en distintas partes del cuerpo.