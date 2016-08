El “gurú” mundial de la RSE en Misiones: “Las desigualdades son generadoras de pobreza”

Bernardo Kliksberg, considerado uno de los principales especialistas mundiales en temas de Responsabilidad Social Empresaria, está en Misiones y mañana realizará la conferencia de cierre del 1er Foro Nacional de Responsabilidad Social y Turismo que se desarrollará en el Centro del Conocimiento mañana.

Kliksberg es uno de los principales referentes mundiales en la materia y llegó a Misiones para participar de este debate y organizar la cátedra que lleva su nombre en la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), casa de estudios que el año pasado le otorgó el doctorado Honoris Causa.

Además, Kliksberg participa presidiendo un consejo de notables de una fundación llamada PLANETA que busca diseñar ideas y estrategias para pensar la inserción Argentina a nivel regional, utilizando la tecnología.

“Vamos a pronunciar la disertación del Congreso de turismo que se va a desarrollar mañana, también vengo a planificar la cátedra Bernardo Kliksberg que ha creado la UNAM, que me distinguió con el doctorado Honoris Causa, y vengo a trabajar con la Fundacion PLANETA (Programa Latinoamericano de Nuevas Estrategias en Tecnologías Avanzadas) que es un think tank, se le dice hoy, un tanque de pensamiento donde la conducción de Fermín Bernasconi, que es una personalidad a nivel mundial y del embajador Hugo Varsky, va a congregar un grupo de personalidades al más alto nivel del país y de América Latina para darle una nueva mirada en este mundo tan complejo y tan difícil que se plantea a los grandes temas de la integración regional”, señaló el experto en diálogo con MisionesOnline esta mañana.

Kliksberg abordará el tema de la pobreza y las contribuciones que pueden hacer las empresas para solucionar las desigualdades. “Soy un ferviente creyente en la empresa privada, pero también en las ONGs y fuerzas de la sociedad civil”, apuntó.

“La empresa privada es un factor decisivo en la economía mundial actual, asi como se exige ética a los políticos, se exige ética a los empresarios y a las empresa, que quiere decir, no es una cosa abstracta, son concretas como tratar bien a su personal, darle posibilidades de desarrollo, no discriminar a las mujeres (siguen ganando 30 por ciento menos que los hombres), tener en cuenta a la familia del personal, eso se llama ser una empresa amiga de la familia, que no desequilibre la familia, ser una empresa que cuide a los consumidores y al medio ambiente”, señaló.

“Todos coinciden que un tema central generador de pobreza son las grandes desigualdades, el coeficiente Gini que se usa para medir la desigualdad es el peor del último siglo, según la última medición que hizo el Swiss Bank, que mide la evolución de las grandes fortunas, el 1 por ciento tiene el 50,4 por ciento del Producto Bruto Mundial, la mayor desigualdad de los últimos cien años, y la desigualdad genera pobreza”, señaló.

