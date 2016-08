Tuvo sexo con un alumno y ahora dice que no se acuerda de nada

Todo explotó después de que se diera a conocer una foto que muestra una habitación donde, según se dice, se ve a la profesora en la cama y a un alumno de pie cerca de la puerta. Ella dice que no se acuerda de nada.

La situación llegó a la justicia y la maestra, Isabelle Graham, no estuvo presente, ni representada en la audiencia de Edimburgo. Según trascendió niega los cargos y dice no tener recuerdos de los acontecimientos después de las las 22:30 pm, porque se había tomado cuatro vasos de vino.

La señora Graham -que estaba comprometida en el momento del incidente y ahora está casada – renunció a su posición en la academia Whitburn donde daba clases después de que las acusaciones salieron a la luz.

La investigación se inició cuando el personal de enseñanza fue informado de que “una fotografía había sido subida a las redes sociales”.

“Empecé a darme cuenta de lo que ocurría cuando me desperté en mi casa, alrededor de las 5 de la mañana. Estuve bebiendo horas antes, pero desde luego con cuatro copas de vino yo no pierdo la conciencia.En la fotografía parece mi pelo, pero no sé quien es el hombre del fondo”, dijo la maestra durante una entrevista, mientras que en las pruebas que le hicieron en el hospital.

La policía escocesa vio de la llegada de la pareja al hotel y según dejó trascender “no parece que la Señorita Graham estuviera bajo la influencia de alcohol o drogas”. En los próximos días el jurado decidirá el futuro de la joven maestra que podría acabar en la cárcel tras el escándalo.