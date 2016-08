Socios de Cambiemos cuestionan a Frigerio por negar la crisis de las asimetrías en Misiones

Agregó que “si Córdoba, la Ciudad Autónoma, Buenos Aires, vienen viviendo una situación mala en cuanto a lo económico y no le dan bolilla, imaginate nosotros que estamos acá ¿qué esperanza vamos a tener?”.

“Es llamativo como Alfonso Prat Gay está pintado en el gabinete nacional, y si es cierto que hace 15 días quiso presentar la renuncia a Macri, esto no es un buen síntoma”, sumó a sus críticas Roa.

“Nada más errado que lo que dijo Frigerio, no se quien lo asesora”, interpeló Claudio Roa, presidente del partido que tiene como máximo referente al actual embajador en España, Ramón Puerta.

Por otro lado, el dirigente de UP recordó: “Lo de Frigerio no sorprende, porque no es la primera vez que viene a la provincia y hace declaraciones fuera de lugar” expresó el dirigente peronista en referencia a los dichos del Ministro del Interior cuando en una anterior visita dijo que “la inversión en represas es estratégica para este Gobierno”.

Otro socio de Cambiemos, el diputado nacional Alex Ziegler también salió a cuestionar a Frigerioal sostener que “es necesario la eliminación del impuesto a la Transferencia de los combustibles en todo Misiones”.