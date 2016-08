Para la defensa de Wener Lutz, “él no tenía intención de matar”

El abogado de Julio Werner Lutz (23), detenido por haber chocado y matado al motociclista Fernando Vázquez (24) el sábado de la semana pasada en Posadas, adelantó que la defensa está trabajando en la solicitud de cambio de carátula, porque considera que el muchacho no tuvo intensión de matar. Actualmente, el joven está imputado del delito de “homicidio simnple”, que contemplan a aquellos que matan con dolo (intención).

Horacio Skanata recordó que ayer el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, le denegó la excarcelación al automovilista, preso desde el día del choque.

“La Fiscalía ya había sugerido denegar la excarcelación, por la gravedad del delito que se le imputa y a la espera de que se cumplimenten las medidas de pruebas pendientes. El rechazo a la liberación no es definitivo, puede cambiar”, indicó.

“Estamos trabajando en el cambio de carátula. No existió intención para cometer el accidente. El sábado declararon las chicas que lo acompañaban al momento del hecho y quedó en claro que no hubo intención de matar.

Ninguna de las chicas podía ver el velocímetro y una de ellas tiene un problema visual e iba sin sus anteojos.

Una de ellas declaró que el auto iba arriba de los 120 kilómetros por hora y la otra a 130”, precisó el letrado.

Skanata admitió que por lo que consta en el expediente, Werner Lutz iba a excesiva velocidad y que pasó un semáforo en rojo.

Finalmente, contó que el sábado atacaron a pedradas la casa de los padres de su cliente.

