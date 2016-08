“La mujer quería plata o un auto a cambio de su beba”

RELACIONADAS Ya liberaron a la mujer que quería vender a su beba en Posadas

Edmundo Damus fue quien realizó la denuncia del caso de la madre que quiso vender a su beba en Posadas. Contó que en primera instancia la mujer la ofreció en venta al playero del lugar donde se encontraba almorzando con su hijo.

Edmundo Damus, Radio República

Precisó que el cuidador de la playa de estacionamiento le contó que la madre expresó el deseo de entregarla a cambio de dinero o por un auto. “El playero fue quién se acercó hasta mí en la mesa y me dejó a la nena. Ella nos dijo que era la tía en principio, pero después en la comisaría reconoció que era la madre”, recordó.

Relató que “me voy a hablar con la madre y me dijo que quería venderla porque ella no lo podía tener porque la mamá y el papá de la niña estaba preso y que no la podía tener. Entonces vuelvo y llamo a la Policía. Luego de una hora y media vinieron, se llevaron a la madre y yo me llevo a la niña en mi auto junto con un policía hasta la comisaría”.

Además agregó que “la policía detuvo a la madre y la niña fue entregada a un hogar al que me acerque, pero no me dejaron verla. Ahora estoy preocupado porque a la madre le soltaron, no sé como sigue historia la de la beba. Solo quería saber cómo estaba”.

