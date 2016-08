Javier Quintana: El artista callejero que pinta las pasiones de seguidores de La Renga

La pasión es eso que empuja a los jóvenes (y no tanto) a seguir a una banda cuando sale de gira. No hay forma de describir esa pasión, que se expresa en cantitos, tatuajes, remeras. Y en el caso de Javier “Locura” Quintana es en pinturas.

Javier Locura sigue en la ruta a La Renga desde el 2013 y desde principios del año pasado decidió plasmar con su arte lo que le genera la banda en los shows en vivo. Llegó a Posadas con su hijo y sus pinturas, frente a La Bionda donde hicieron la previa Motorkraf y Maldito Veneno regaló su arte en la tarde del sábado. Dos cuadros un terco y una terca muy especial.



Este artista urbano plantea que la mejor forma de mostrar como La Renga le abrió la cabeza es “pintado un mural” antes de cada show al que asiste. Javier deja su huella en cada previa a los banquetes de La Renga, y a través de su arte infernal expresa sus sentimientos más puros hacia la banda de Chizzo Nápoli.

“La Renga me abrió el corazón y la cabeza”. Javier “Locura” Quintana confiesa su sentimiento más puro mientras sostiene con una mano un pincel con el cual da forma a la pareja de Tercos. Una manera, su manera, de plasmar con arte lo que genera en él la banda de Mataderos, la que sigue a todos lados dejando su propia huella.

Esa huella, su huella, que le permitió explorar mundos nuevos dentro del mundo que es La Renga. Desde Navarro (2013) cuando los vio por primera vez en vivo, hasta Posadas (el más reciente de los shows), en vías de planear los que siguen y seguirán en la larga lista de recitales rengos.

Esta historia, su historia, que retrata ilustraciones en extensos murales que se roban la atención en las inmediaciones de cada show de Gustavo Nápoli, los hermanos Iglesias y Manuel Varela. Que buscan transmitir lo que, en realidad, despierta La Renga: “La Renga es arte puro. Yo solo soy un simple canal”.

Deja en claro que “lo importante es la banda, es escucharlos y cantar y sentir esa energía en el pecho al escuchar <En busca de la Libertad>”. De paso por Posadas, Javier se prestó a conversar en plena previa al banquete en la tierra colorada.

En este contexto, de sencillez pura de quien aceptó la charla y eternizó la frase “Tengamos un banquete en paz”, luego de la muerte, por distintas causas, de Ismael Sosa en Villa Rumipal y Tomás Contreras en Bragado, habló de sus inicios en el arte, su llegada a La Renga y lo que generan sus pinturas.

Recordó que esta idea de pintar por y para el rock surgió casi de casualidad, una casualidad que lo llevó a sitios impensados en estos años. Explicó que fue “siguiendo a La Renga, puntualmente en el show de Villa Rumipal (Córdoba – enero 2015). De una tarde en la que no tenía nada que hacer y me puse a buscar, junto a mi sobrinito, la manera de expresar un sentimiento. En el ser humano está siempre la idea de plasmar sus sentimientos y sentí que a través de esto lo podía hacer. Desde ese show en Rumipal no me perdí ni me perderé ningún show más de La Renga”.

Reconoció que “no sigo a La Renga de toda la vida, no puedo mentir. No soy un mismo de siempre, pero sí soy de un barrio (Caraza) que forma parte de la familia renga, que los sigue desde el primer momento – aclara este pintor de 41 años –. Recién en 2013, en el recital de Navarro (Buenos Aires), los vi por primera vez en vivo. Con el correr de las fechas me empecé a dar cuenta de todo lo que me había perdido, porque La Renga me abrió el corazón y la cabeza”.

Agradeció el reconocimiento de los fans de la banda a su arte y remarcó que más allá de los elogios y las cosas que han surgido “solo soy un tipo de barrio que expresa en murales el sentimiento que despierta en mí La Renga. Simplemente soy un salieri más de Fito (encargado de las ilustraciones y escenografías de la banda de Mataderos). Yo hago covers del arte infernal de Fito”.

Reconoció que sus Tercos son diferentes, porque tienen los ojos abiertos y la boca no está cosida. “Porque no le tienen miedo a los malos espíritus, sino que lanza en mano los enfrentan y gritan al mundo su verdad, mirando hacia el frente”, dijo.

Cuando uno lo ve pintar se da cuenta que lo hace “con pasión”, la música de La Renga lo lleva a plasmar con colores sus emociones. Le surgen collages de imágenes que reflejan ese amor por la banda. En Posadas pintaba mientras llegaban los fans y entre saludo y abrazo le mostraban algún escracho (tatuaje) hecho con sus dibujos.

Explicó que “lo que hago, me sale de manera inmediata. Es inspiración pura. Me dejo llevar por la música. En mi cabeza, las canciones son imágenes que canalizo con un pincel en la mano. Soy una representación gráfica de historias”.

Este artista callejero que se ha ganado un lugar en el corazón de todos los rengos.

Arte Infernal con un pedido de Justicia

En Posadas, los dibujos de Javier fueron más que especiales, porque además del tradicional Terco, se animo a hacer una Terca. Que represente al publico femenino seguidor de La Renga.

Explicó que hace pocos días se enteró del caso de Ingrid una joven seguidora de la banda que hace un año falleció. “Todo apunta a que su asesino fue quien era su pareja” contó triste el artista. Quien lamentó que estas situaciones sean algo común en el país, por ello es que la Terca pintada en Posadas es tan especial.

Un grito de Justicia por Ingrid y por todas las victimas de femicidio.

