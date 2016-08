Clausuraron un jardín de infantes en José C. Paz por denuncias de abusos

El municipio bonaerense de José C. Paz confirmó la clausura de un Jardín de Infantes privado tras las denuncias presentadas por los padres de 11 niños que habrían sido abusados por un integrante de ese establecimiento, según confirmaron voceros de ese distrito.

Este lunes los denunciantes pusieron carteles sobre las rejas del jardín “Bambi”, ubicado en Gelly y Obes 4.719 de José C. Paz, denunciando públicamente los abusos sexuales del que habrían sido objeto algunos niños.

Según los denunciantes tres alumnas de 3 y 4 años fueron abusadas sexualmente por un integrante de la institución al que llaman “Pato”, de 34 años, y “es hijo de la directora, que trabaja con ella”, sostuvieron.

Jakeline, una de las denunciantes, señaló: “Nosotros fuimos a hacer la denuncia y ahí nos derivaron a un médico forense y un psicólogo, pero como la nena es chiquita no quiso hablar. Así que la llevé a otra psicóloga, quien luego de hablar con mi hija nos dijo que la nena no está inventando, que es muy clara en lo que cuenta y que sabe muy bien lo que está contando”.

“Mi hija hizo dibujos mostrando a este tal Pato y la psicóloga dijo que eso no es normal, y que a la nena le está pasando algo”, añadió.

La madre relató: “ella es una nena muy tranquila, pero estaba agresiva y violenta. Me pegaba y yo pensé que era por la edad, pero después se comenzó a hacer pis y ahí, hace como dos semanas, es cuando comencé a preguntarle cosas y como se llamaba este juego que jugaban en el jardín y que nombraba a este tal Pato”.

Si bien fuentes del municipio confirmaron la clausura del Jardín, cuyas instalaciones están conectadas directamente con la casa de los dueños, en el área de Inspecciones Municipales no pudieron precisar quién dio la orden de clausura.

Interviene la Fiscalía 14 de los tribunales de San Martín.