Urtubey criticó a Bonafini: “Hay sectores que quieren que caiga el gobierno”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó este domingo que “sí, claramente” hay sectores políticos que quieren que el gobierno nacional se caiga y dijo que frases como la de la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el sábado, “validan totalmente eso, porque es una visión francamente autoritaria, a la vez que dijo estar trabajando por un peronismo “plural”.

En nota con radio La Red, Urtubey rechazó la frase “te vas a caer solo, hdp”, que pronunció Bonafini en la llamada marcha de la resistencia, y sostuvo que “la forma que la gente esté mejor no es voltear a un gobierno”, porque “esa es la Argentina que queremos dejar atrás”.

“La forma en que las cosas estén mejor -remarcó- es que colaboremos para que podamos acelerar los procesos de inversión, que generemos más certidumbre en la Argentina, para que pueda haber más actividad económica y eso genere más trabajo. En definitiva, la forma de salir de esta crisis es justamente construir, colaborar, no poner palos en las ruedas”, subrayó.

Añadió que “hay que aprender en la vida que cuando la gente no te acompaña no es que la gente se equivocó, es que probablemente vos te equivocaste y no lograste que la gente te acompañe. Entonces, hay que tener la suficiente humildad para darte cuenta que perdiste y tratar de reciclar tu forma de actuar”.

Del kirchnerismo, definió que “se destruyó a sí mismo”, luego de un gobierno de Néstor Kirchner que no tuvo continuidad -dijo- en el de Cristina Fernández, que “desandó gran parte de lo que habíamos andado juntos del 2003 al 2007”.

Respecto del peronismo, Urtubey destacó la vocación de una franja de gobernadores, intendentes y dirigentes en general, entre quienes se incluye, que está orientada hacia “una construcción plural” que salga de la “lógica personalista”.

Afirmó que viene trabajando con un conjunto con dirigentes de distintos puntos del país “sobre la necesidad de empezar a plantear hacia la sociedad y frente a la sociedad una mirada diferente hacia lo que se está viendo en otros ámbitos, donde el peronismo parece sólo una fuerza conservadora para sostener posiciones de poder, las pocas que le quedan por cierto. Todos tenemos vocación de poder, voluntad de ser grandes conductores de todo -agregó- pero lo que hay que hacer es animarse a una construcción plural y salir de la lógica personalista”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de que se sume el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo que “lo que es cierto es que Sergio está trabajando en otro espacio político diferente. Porque Sergio lo que está planteando es un partido político propio, un espacio propio que no es del peronismo, un espacio que responde a otra lógica, así que respeto su construcción pero está transitando por otro lado”, indicó.

Remarcó que la pretensión de un nuevo armado político del PJ se basa en que “lo que hay que hacer es reconstruirlo de abajo para arriba”,añadió que “los emergentes aparecerán, creo, luego de un largo tiempo porque nosotros todavía tenemos un proceso largo” y evaluó: “El año que viene no hay una elección nacional que el peronismo necesite de un líder que conduzca toda la Argentina”.

Agregó que “hay que apoyar la iniciativa que mandó el Ejecutivo al Congreso” sobre reforma política.

Y sobre el gobierno de Macri destacó que “ha llevado el rumbo a algunos lugares en donde todos coincidimos que hay que hacer: había que resolver el tema holdouts, había que sentarse inevitablemente a discutir el tema tarifas, ir resolviendo algunas cuestiones vinculadas al cepo, la salida del cepo fue interesante, se hicieron cosas bien”.

Al mismo tiempo, dijo también que “en otros temas el problema es que se abusa de la táctica de prueba y error”. Y añadió que “está bien asumir un error y hacer marcha atrás, pero si abusás de ese mecanismo generás inestabilidad en la gente”.

Por último indicó que “yo lo que quiero es colaborar y por eso colaboro mucho y no soy macrista, no soy del PRO ni lo quiero ser. Como opositor quiero colaborar para que la Argentina tenga certidumbre, porque la incertidumbre es la que hace lenta la llegada de inversiones”.