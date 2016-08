El titular de Migraciones dice que trabajan para que el paso por los puentes fronterizos sea “agil como un peaje”

El Director Nacional de Migraciones, José Horacio García, estuvo el viernes en Puerto Iguazú y se refirió a la problemática del tránsito por el puente Tancredo Neves y el Roque González de Santa Cruz y el trabajo que está haciendo su organismo para buscar agilizar el paso.

García afirmó que se está trabajando para agilizar el trámite, que “debería ser ágil como un peaje” y se mostró bien informado de los graves problemas de demoras que se originan en ambos puentes. También dejó en claro que los controles que se realizan en la Argentina son mejores que los que realiza Paraguay y Brasil, aunque también aseguró que el objetivo es hacer los controles sin generar mayores demoras.

“El control es algo que hay que realizar, hoy estamos en el paso y vamos a poner en marcha el sistema I-24/7 de contacto directo con Interpol Lyon (la central mundial de Interpol), tenemos todas las restricciones en el paso de Iguazú, esto se implementa hace 20 días, tuvimos un montón de restricciones que no fueron tomadas por el sistema brasileño y paraguayo, lo nuestro no es perfecto pero el control es mayor, tenemos que hacer control, pero ser muy ágiles, hay que convertir el paso en un puesto de peaje. Donde sea muy ágil y ante las complicaciones apartamos a la persona que tiene una complicacion y determinamos su identidad y condición”, señaló el funcionario, en diálogo con Misiones Online.

García llegó el viernes a Iguazú acompañando a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Rogelio Frigerio (Interior) que dejaron inaugurada una cabina con cinco puestos nuevos de Migraciones que funcionará en el Tancredo Neves, también anunciaron la llegada de otras dos cabinas con 10 posiciones de atención adicionales.

El funcionario dejó en claro que Iguazú está primero por el impacto que tiene a nivel nacional, pero que luego atenderán la problemática en el Roque González de Santa Cruz, cuyo tránsito está más fuertemente vinculado al tránsito entre Posadas y Encarnación.

“En esta primera etapa trabajamos en Iguazú porque es el paso más importante de la Argentina, es parte del mito, la Triple Frontera, puede pasar un elefante con cocaína y diamantes y todos creen que pasó por aquí, trabajamos firmemente en esto y nuestro segundo paso es ir a Posadas, no es que no nos importe, ya estamos mandando oficinas móviles que son containers acondicionados con cinco puestos de trabajo, aquí en el paso tenemos dos, vamos a traer dos más, vamos a mejorar cuestiones de infraestructura y esto lo vamos a replicar en Encarnació-Posadas”, señaló.

García comentó que, por ejemplo, las oficinas, cabinas y demás instalaciones del lado argentino del Puente Tancredo Neves no tienen agua corriente y están trabajando para subsanar estas necesidades básicas.

“Aquí por ejemplo no había agua corriente, hoy estamos haciendo el pozo, llegamos a 60 metros y no encontramos agua vamos a ir más abajo. ¿Les parece que algo fundamental como el agua no estaba en el paso? Vamos a hacer una disposición distinta, un paso más ágil, con menos engorro, porque sino Iguazú es un destino que para el turista no es apetecible no por las características geográficas, sino por el engorro que significa venir a Iguazú”, expresó.

-¿Se puede pensar que no haya más colas?

-Nosotros vamos a trabajar para que el paso sea lo más agil posible, ya están viendo algunas cosas, van a ver muchas más y hoy presentamos el nuevo diseño de paso.

Capacitación para prevenir la trata de personas

García también se refirió a la capacitación que presentó junto a Patricia Bullrich destinada a las fuerzas de seguridad y personal de los aeropuertos y que busca detectar casos de trata de personas, en el momento en que se produce el reclutamiento y traslado, en general, bajo la pantalla de una oferta laboral.

“Estamos trabajando en una capacitación conjunta con los organismos que están en la sede aeroportuaria, los verdaderos responsables de las seguridad, los funcionarios públicos de cada uno de los organismos, es interesante que se capacite porque si no, estamos jugando con el Estado bobo, cada uno atiende su juego y no vemos el trabajo de los tratantes, que está bien coordinado. La criminalidad organizada tiene esa característica, es organizada, y el Estado por celos o miserias no se puede organizar”, explicó.

“En la trata la captación y el reclutamiento son fundamentales, se convoca a la que se le miente o se le ofrece una actividad determinada y se la traslada, en ese hecho embrionario es donde los funcionarios públicos tienen que estar muy atentos”, sentenció el funcionario.

MB

EP