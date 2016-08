Ecología trabaja en el permanente resguardo del patrimonio cultural de la comunidad Mbya Guaraní

Tras recibir la denuncia de integrantes de la comunidad guaraní sobre un desmonte en proximidades de la Tekoa El Doradito, situada en la localidad de Caraguatay, personal guardabosque, dependiente de la Dirección General de Bosques Nativos del Ministerio de Ecología y R.N.R. de Misiones, se apersonó inmediatamente al lugar a los fines de constatar el hecho, en donde los agentes fueron recibidos por el Cacique Manuel Vera.

Luego de haber constatado que se encontraba un equipo de obraje sobre una parcela no mayor a 50 has. propiedad registral de un pequeño productor quien había solicitado autorización para rozado no mayor a 10 has., se suspendieron todos los trabajos hasta tanto se determine la responsabilidad de los intervinientes y la demarcación territorial de la comunidad mbya. A fin de establecer o tomar conocimiento de la misma, se llevaron a cabo actuaciones en forma conjunta con la Dirección General de Asuntos Guaraníes, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, en resguardo del Patrimonio Cultural de la comunidad Mbya guaraní.

Lea también:

Comunidades guaraníes defendieron el camino terrado en el Lote 8 de la reserva Yaboty

Audiencia Pública: Comunidades Guaraníes a favor del camino de acceso al Lote 8 a través del Parque Provincial Moconá