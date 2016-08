Estudiante de colegio nocturno desfiguró a golpes a su compañera por celos

Paula vive en el barrio de Itaembé Miní de Posadas y denunció que una compañera de la escuela la agredió físicamente por celos. Contó que se conocieron en un boliche y la pareja de su compañera empezó a enviarle mensajes a su teléfono con la intención de conocerla. Al ser descubierta la situación, la joven la esperó a la salida y la agredió brutalmente. “Casi me rompió el tabique”, contó.

Paula, joven agredida, Radio Libertad

Asimismo detalló que “la pareja de su compañera de escuela le contó que la historia con ella se había terminado y que no la echaba de la casa porque tenía una hija”. Relató que “seguimos hablando, nos encontramos dos veces, no pasó nada porque seguía viviendo con la chica. Un día mi compañera de escuela se entera y me escribe preguntándome por la situación, yo le conté como fueron las cosas que no pasó nada, entonces me dijo que estaba todo bien que iba a hablar con su pareja”.

Agregó que “después su pareja me manda un mensaje para que la desbloquee que tenía algo urgente que decirme, yo no lo hice primero, pero como insistía, la desbloqueé y me dijo que estaba todo arreglado para que la pareja no me pegue y yo le creí”.

Relató que “al día siguiente salgo del colegio y me estaban esperando cinco chicas, entre ellas mi compañera y su pareja y me golpearon. La doctora me dijo que casi me rompe el tabique”.

“Hice una denuncia y ayer me fui a decir otras cosas, porque la chica cuando me pegó me dijo que me iba a matar”.

Radio Libertad