El arquero Romero contó lo que le dijo Zlatan:”ganan una final y ganan todas”

Pasó la Copa América, pasaron las vacaciones, también las pretemporadas. Las Ligas del mundo ya comenzaron y todos los jugadores volvieron al ruedo. A pocos días de volver a jugar por Eliminatorias, los jugadores de la Selección buscan dejar atrás el sabor amargo de la final perdida y poner la mente en lo que se viene: Uruguay y Venezuela, con Edgargo Bauza como entrenador. “Ahora viene el Patón y vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos como nos pide las cosas. Va a ser difícil porque tenemos 4 días. Pero vamos a meter el corazón como siempre y a buscar el partido”, dijo Sergio Romero en una extensa charla con ESPN Radio.

“Hablé con Bauza tras la citación. Más allá de todo, los ánimos se renuevan luego de los duros golpes. Ahora viene el Patón, traerá su idea de fútbol. Se sabe la idea. Trataremos nosotros de agarrarla y hacer lo mejor posible. Después si tiene que ser va a ser. Yo creo que nosotros en Rusia vamos a estar. Pero tenemos que entrenar duro porque tenemos poco tiempo. Si te fijás, hay 6 partidos y tiempo de entrenamiento entre 15 y 20 días. Son cuestiones que tenemos que ambientarnos porque queremos que a la Selección le vaya bien. Son partidos importantes. Venezuela está jugando muy bien al fútbol. Tenemos que tratar de hacer el mismo esfuerzo que se hizo en Colombia para que a Argentina le vaya bien. Y después Uruguay que es una selección muy aguerrida y nunca se entrega”, analizó.

La salida y regreso de Lionel Messi de la Selección siguen aún dando vueltas: “La verdad es que como lo dije ese día. No me imagino una Selección sin él o pensando en jugar sin él. Puede pasar que no esté un partido por algo. Eso es una alternativa que puede suceder. Pero una Selección sin él es imposible. Es el orgullo de nuestro país. Es lo que todos esperamos y queremos. Nosotros a él le tenemos que sacar responsabilidades. Todos los demás tenemos que dale tranquilidad y comodidad. Ese día fue durísimo para él y para todos. Pero bueno, gracias a Dios fue una calentura del momento y va a estar con nosotros y eso es lo más importante”.

El United, donde ataja, sufrió varios cambios antes del comienzo de la Premier. Uno de ellos fue el cambio de DT. Y también la llegada de refuerzos. Uno de ellos, nada menos que el sueco Zlatan Ibrahimovic, que le dijo una frase a Chiquito que le quedó en la cabeza: “El 9 de mi equipo lo dijo. Zlatan me dijo: ‘ganan una final y ganan todas’. Ese es el click. Ganar algo”.

Además, habló de estos temas:

* Mourinho: “Es una persona muy simple, muy humilde desde el día uno. No lo conocía y me mandó un mensaje que decía que deseaba lo mejor para mí en la Copa y en la Selección. Está pendiente de todo. Lo vi acá. Si bien impone respeto por la persona, después te da toda la libertad para trabajar. Te saca presión para que trabajes tranquilo. En este poco tiempo nos mostró su manera de trabajar tácticamente y ahora ya se está viendo otro Manchester, el equipo cambió mucho”.

* Continuidad: “Tengo contrato hasta el 2018. Siempre vamos a tener lugar todos para jugar. Dijo que este es su equipo y quiere que todos nos esforcemos para jugar porque siempre hay posibilidades. Hay muchas otras competencias que uno tiene que estar preparado para jugarlas. Hace que el técnico tenga la posibilidad de darles minutos a todos. Voy a estar preparado para jugar cuando me toque, sea la competencia que sea”.

* Arquero record de la Selección: “Yo creo que hace tanto tiempo que estoy ahí que es como mi casa. Estoy cómodo, entro y no hay nada que me afecte. Después de estar en casa con mi mujer y las nenas, en el predio de la AFA es donde me siento más cómodo. Entré con 17 años. Viví muchas cosas lindas y feas. Pero entrar a un lugar que te traten como en tu casa como en la Selección, es mi mundo. Entro ahí y mi cabeza está tranquila. Sé que tengo que atajar y responderle a esa gente que me hace sentir como en mi casa”.

* Qué le falta a la Selección para ganar: “Si yo supiera qué le falta ya lo hubiera dicho. Pero cuando se hacen las cosas tan bien como se vienen haciendo, vamos a llegar a un punto que se va a dar. Lo que pasa es que el peso cada vez es más grande. Pero nosotros no lo sentimos nunca. Llegamos a la final jugando muy bien. Falta hacer el click en el partido definitorio. Porque Argentina juega bien, aprende de los errores, nos destacamos y sacamos el poderío a relucir y hacemos lo que tenemos que hacer y llegamos a las finales. Ahora hay que ver cuando se junte el grupo. Yo miro desde el arco y no tengo ninguna inquietud de que el grupo se reúne y está intacto. Estamos en el buen camino, estamos creciendo y seguimos creciendo. Si jugamos otra final y se perdió, lloramos, pero volvemos y nos vamos a juntar de nuevo y vamos a esperar que arranquemos de la mejor manera”.

* Que se vayan otros jugadores: “Tenía miedo y pensé en la posibilidad de que otros no volvieran si Leo no volvía. Pero sabía que él iba a volver y que si él estaba, todos los demás estaban. Acá en la Selección Argentina vienen, ponen un equipo de fútbol y juegan. Dijeron que juegan los amigos de Messi y eso es mentira. Jugaron chicos que estuvieron por procesos, que no vienen siempre y jugaron igual. La gente que llega, sea nuevo o no, se siente cómodo. El grupo es muy unido y abierto. Se respira humildad. La persona que llega no se siente apartado ni nuevo, camina normal y se ambienta rapidísimo al grupo, nunca se siente afuera y si está bien, juega. Es así”.

* AFA: “Lo bueno de la Selección es que está por encima de lo que pueda suceder afuera. El grupo que se junta en Ezeiza, que somos muchos, está por encima de lo que pase afuera. Eso es destacable y por eso nosotros hacemos lo que hacemos. Hay que ganar una final para sacarnos una mochila de encima”.

* Salida de Martino: “Yo lo llamé por teléfono y hablé porque me sorprendió. Le pregunte por qué. Más que nada lo que me sorprendió es que nosotros en un año con él hicimos un gran trabajo y se llegó a la final de la Copa América. Y al segundo año, se jugó mucho mejor y se volvió a llegar a otra final. Entonces mi pregunta era por qué renunciaba si estábamos todos contentos con él. Me dio sus motivos. Estuve de acuerdo con lo que él me dijo. Le dije que era una lástima porque habíamos agarrado su idea y habíamos llegado a la final. En definitiva, eso es lo importante, llegar hasta el último día de la competencia”.

* La chance de volver al país: “No me llamaron de River. S+olo en el 2014 me hablaron. Mi respuesta fue no porque tenía la posibilidad del Manchester. Yo quería que mi familia estuviera afuera todavía. En este mercado Boca se comunicó conmigo. Hablé con Guillermo. Le agradecí pero le dije que me quedaba acá. Racing también me llamó cuando el Chino (Saja) se fue, hablé con Sava y le dije lo mismo, que el técnico me esperaba y que íbamos a tener más copas y que podía tener más minutos. La educación de mis hijas también fue por lo cual nos quedamos acá. Yo pienso que algún día volvería. Uno nunca sabe igual. Si estas con un buen presente se hace difícil volver. Tampoco volvería en muletas al arco de Racing. Ahí diría no puedo. Sigo al futbol argentino y a Racing. Sin lugar a dudas volvería a Racing. Como jugador o como hincha. Yo me crié en el Cilindro. Es como la Selección también Racing, conozco a todos. Los recuerdos de estar en la pensión son únicos, es como mi casa”.