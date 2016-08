Abuso en la Escuela 129 de Eldorado: “Mi nena tuvo que revivir todo y eso le generó mucho miedo”

Juliana, la madre de la nena de 7 años que asegura haber sido abusada por el portero de la Escuela 129 de Eldorado, dijo que la nena está con tratamiento psicológico y que seguirá sus estudios en otro establecimiento escolar. Indicó además que el hecho de haber tenido que revivir todo lo sucedido en Cámara Gesell.

“Nosotros no pudimos entrar, pero estábamos toda la familia afuera, esperando, y nos contaron que mi nena contó lo que pasó, contó lo que me había dicho a mí desde un principio, pero además señaló en fotos, los lugares donde el portero le tocaba” explicó Juliana M., la madre de la pequeña

“Sé que los abogados del portero quieren hacer creer que mi hija miente o que está enseñada, pero con qué necesidad haría una nena algo así, qué locura debería tener alguien para hacerle pasar a una pequeña niña por una situación como esta. Mi hija es una inocente y solo contó lo que tuvo que padecer todos estos meses”, añadió.

Por su parte, el abogado Marcos Padilla, que asiste a la familia de la niña, sostuvo: “Sé que es una estrategia de la defensa, tratar de minimizar lo que sucedió, pero lamento mucho que sea así, porque además de abogado soy padre. Si un hombre toca a una nena en sus partes íntimas no tiene nada de inocente, no pueden intentar minimizar lo que sufrió esta nena”.

Y agregó: “Igualmente estoy muy satisfecho en cómo se están llevando adelante las cosas, porque creo que se hará justicia, los dichos de la nena sin dudas complican al detenido, y no es lo mismo que lo cuente ella misma, que lo cuente su mamá. Es muy fuerte todo lo que sucedió”.

Juliana mostró además su malestar con la maestra de la nena cuando iba a la 129. “Nunca dio la cara, pese a que mi hija salía en horario de clases para ir al baño y ahí la atacaba esta persona. El portero incluso la amenazaba con un cuchillo. A la maestra también la separaron del cargo”, señaló.

“Hicimos la protesta y al hombre lo separaron de la portería. Mi nena está con miedo, ayer tuvo que revivir todo. La cambié de escuela. En la 129 a ella le iba bien. Pese a todo lo que estaba viviendo, tenía buenas notas. Hizo un gran esfuerzo”, indicó Juliana.

“Tiene asistencia psicológica ahora. Una vez por semana”, apuntó la madre.

Desde mediados de este mes, a partir de haber contado lo sucedido, la hija de Juliana no está asistiendo a clases: “Ella no quiere volver a esa escuela, por eso la cambié a una que está muy cerca de mi casa (la N° 202 Héctor Hugo Ligorria) y queremos que empiece el lunes las clases, ya hablé con la directora y la van a esperar”.

Con respecto a su estado anímico, Juliana señaló “ella está con miedo y de ratos ella llora y se la ve triste, pero con mucho amor y cariño, le levantamos el ánimo y como que se olvida pero si no está en actividad constante ella se pone triste”.

Para finalizar dijo que “yo voy a poner todo de mi para que ella salga adelante, lo que más quiero es que se reponga y pueda estar bien”.

, madre de la víctima (Radio Libertad)